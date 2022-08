Asia Argento volta pagina: chi è il suo nuovo amore Michele Martignoni (Di giovedì 18 agosto 2022) Il sorriso di una donna è quanto di più sincero e veritiero si possa ammirare. Quello di Asia Argento ci racconta di una ritrovata serenità dopo un periodo difficile che ha affrontato a muso duro, con il piglio battagliero che da sempre la contraddistingue. Ne ha passate tante l’attrice e oggi, all’età di 46 anni, si è riappropriata della sua vita. E sotto il caldo sole estivo si gode un momento di semplice e pura felicità insieme alla figlia Anna Lou e a un uomo con cui prima d’ora non l’avevamo mai vista: Michele Martignoni. Asia Argento in vacanza con Michele Martignoni Capelli biondi, look sbarazzino e quel sorriso che è un manifesto di pura gioia. Asia Argento si è mostrata ai follower di Instagram in splendida ... Leggi su dilei (Di giovedì 18 agosto 2022) Il sorriso di una donna è quanto di più sincero e veritiero si possa ammirare. Quello dici racconta di una ritrovata serenità dopo un periodo difficile che ha affrontato a muso duro, con il piglio battagliero che da sempre la contraddistingue. Ne ha passate tante l’attrice e oggi, all’età di 46 anni, si è riappropriata della sua vita. E sotto il caldo sole estivo si gode un momento di semplice e pura felicità insieme alla figlia Anna Lou e a un uomo con cui prima d’ora non l’avevamo mai vista:in vacanza conCapelli biondi, look sbarazzino e quel sorriso che è un manifesto di pura gioia.si è mostrata ai follower di Instagram in splendida ...

ItaliaTeam_it : Un’altra medaglia per Asia D’Amato a #Munich2022! Argento al volteggio, la ginnasta #ItaliaTeam si è tuttavia inf… - Coninews : ASIA D'ARGENTO! ?? A #Munich2022 Asia D'Amato si prende la seconda piazza al volteggio. Applausi e un grande in boc… - Eurosport_IT : Asia conquista la medaglia d'Argento ?????? L'azzurra si infortuna alla caviglia ed è costretta ad andare in ospedale… - queenHira12 : Asia Argento ha un nuovo amore: è il lottatore 26enne Michele Martignoni - Wajeeha04046180 : Asia Argento ha un nuovo amore: è il lottatore 26enne Michele Martignoni -