Apple | l’evento di presentazione dei nuovi iPhone 14 e 14 Pro sarà probabilmente il 7 Settembre

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 18 agosto 2022) Manca ormai solo l’ufficialità da parte di, ma tutti gli indizi e le indiscrezioni vertono su una specifica data, vale a dire il 72022. Giorno in cui, Cupertino, toglierà i veli dalla sua nuova linea didideiil 7– 18822 www.computermagazine.itUn evento tra i più attesi dell’anno – se non il più atteso – in grado di catalizzare, ogni anno, milioni e milioni di appassionati e non solo., come ogni, presenterà i suoi, quest’anno giunti alla quattordicesima generazione. Insieme ad essi ci si aspetta anche la nuova Series di ...