Ai piedi delle Cascate del Serio… c'è anche L'Eco café (Di giovedì 18 agosto 2022) Domenica 21 agosto, il fiume Serio tornerà a "saltare" per 315 metri. Dopo aver fotografato le Cascate, non dimenticate di fare tappa in Piazza Martiri della Libertà a Valbondione per incontrare la redazione mobile de L'Eco di Bergamo

