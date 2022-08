Adriana Volpe attacca Sonia Bruganelli: c'entra l'esclusione dal GF Vip (Di giovedì 18 agosto 2022) Come tutti i fan del GF Vip sapranno, Adriana Volpe non è stata confermata nel cast della prossima edizione del reality show. L'anno scorso la protagonista aveva manifestato la sua volontà di tornare a ricoprire il ruolo di opinionista, tuttavia, Alfonso Signorini ha optato per una scelta differente, la quale è ricaduta sulla sua «rivale» Sonia Bruganelli. Quando è trapelata questa notizia, Adriana ha commentato in maniera piuttosto fredda e diplomatica. Oggi, però, nel corso di un'intervista rilasciata su Nuovo, ha lasciato trapelare le sue vere sensazioni a riguardo. Nello specifico, ha alluso al fatto che spesso nel mondo della televisione non si faccia strada solo per meritocrazia, ma anche per altro genere di fortune. La stoccata di Adriana Volpe contro ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 18 agosto 2022) Come tutti i fan del GF Vip sapranno,non è stata confermata nel cast della prossima edizione del reality show. L'anno scorso la protagonista aveva manifestato la sua volontà di tornare a ricoprire il ruolo di opinionista, tuttavia, Alfonso Signorini ha optato per una scelta differente, la quale è ricaduta sulla sua «rivale». Quando è trapelata questa notizia,ha commentato in maniera piuttosto fredda e diplomatica. Oggi, però, nel corso di un'intervista rilasciata su Nuovo, ha lasciato trapelare le sue vere sensazioni a riguardo. Nello specifico, ha alluso al fatto che spesso nel mondo della televisione non si faccia strada solo per meritocrazia, ma anche per altro genere di fortune. La stoccata dicontro ...

