Venezia | sci nautico sul Canal Grande Il sindaco Brugnaro | Rintracciati i responsabili

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Sci d'acqua "a motore" suldi, da parte di due giovani che si sono guadagnati stamani l'attenzione di cittadini e turisti, incuriositi e anche indignati per le loro evoluzioni tra gondole e vaporetti. Uno dei video, diventati subito virali, è stato pubblicato anche dal, Luigi, sul proprio profilo Twitter. "Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della città", ha commentato. Che ha aggiunto: "Chiedo a tutti di aiutarci a trovarli per punirli. A chi li individua offro una cena". Un appello efficace, visto che nelle ore successive i protagonisti della bravata sono statie ora saranno denunciati.

