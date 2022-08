Spalletti: «Con De Laurentiis amiamo dirci le cose in faccia» (Di mercoledì 17 agosto 2022) Luciano Spalletti si racconta a “Linea Diletta”: «Insigne? Ho sperato fino all’ultimo che che rimanesse con noi» Luciano Spalletti è l’ospite di Linea Diletta, programma di DAZN. Di seguito le sue parole sul Napoli, Insigne e Kvaratskhelia e su Francesco Totti. ADL – «Scommettevano che sarebbe stata dura arrivare in fondo alla stagione, invece poi spesso ci incontriamo, ci sono i nostri punti di vista ma il dialogo è buono. amiamo dirci le cose in faccia, lui è veramente un presidente tosto sotto molto punti di vista». INSIGNE E KVARATSKHELIA – «Un calciatore da cui ci aspettiamo molto, è andato a sostituire un campione che ha deciso di fare delle conoscenze nuove, di intraprendere una strada nuova dopo tanti anni di calcio italiano, di gol e di qualità. Noi dobbiamo sempre ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Lucianosi racconta a “Linea Diletta”: «Insigne? Ho sperato fino all’ultimo che che rimanesse con noi» Lucianoè l’ospite di Linea Diletta, programma di DAZN. Di seguito le sue parole sul Napoli, Insigne e Kvaratskhelia e su Francesco Totti. ADL – «Scommettevano che sarebbe stata dura arrivare in fondo alla stagione, invece poi spesso ci incontriamo, ci sono i nostri punti di vista ma il dialogo è buono.lein, lui è veramente un presidente tosto sotto molto punti di vista». INSIGNE E KVARATSKHELIA – «Un calciatore da cui ci aspettiamo molto, è andato a sostituire un campione che ha deciso di fare delle conoscenze nuove, di intraprendere una strada nuova dopo tanti anni di calcio italiano, di gol e di qualità. Noi dobbiamo sempre ...

