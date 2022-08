“Sono scappato!”: Maria De Filippi distrutta, verso di lei un’accusa gravissima (Di mercoledì 17 agosto 2022) Maria De Filippi, stavolta l’attacco subito è molto pesante. Il tutto riguarda uno dei suoi programmi più famosi e seguiti Non sempre scocca un’alchimia nel mondo dello spettacolo. Capita che determinati personaggi, all’interno di determinati contesti, finiscano per non venirne bene fuori. Un gioco costante, soprattutto quando sul piccolo scherno vengono a crearsi delle dinamiche particolari, che attirano anche l’attenzione dei telespettatori. Cosi si è arrivati ad un punto di rottura anche tra due volti assolutamente iconici dello spettacolo, ed il retroscena emerso soltanto diverso tempo fa ha lasciato tutto letteralmente senza parole. Maria De Filippi (web source)Litigare con Maria De Filippi non è di certo facile, visto che parliamo di una ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 17 agosto 2022)De, stavolta l’attacco subito è molto pesante. Il tutto riguarda uno dei suoi programmi più famosi e seguiti Non sempre scocca un’alchimia nel mondo dello spettacolo. Capita che determinati personaggi, all’interno di determinati contesti, finiscano per non venirne bene fuori. Un gioco costante, soprattutto quando sul piccolo scherno vengono a crearsi delle dinamiche particolari, che attirano anche l’attenzione dei telespettatori. Cosi si è arrivati ad un punto di rottura anche tra due volti assolutamente iconici dello spettacolo, ed il retroscena emerso soltanto ditempo fa ha lasciato tutto letteralmente senza parole.De(web source)Litigare conDenon è di certo facile, visto che parliamo di una ...

