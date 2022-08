“Sembra una vecchia rifatta”: ecco con chi ce l’ha Fabrizio Corona (che ammette il proprio ritocchino) (Di mercoledì 17 agosto 2022) Fabrizio Corona è famoso anche perché non le manda mai a dire, trascinandosi spesso in critiche e polemiche. L’ex re dei paparazzi ha appena ammesso di essere ricorso alla chirurgia estetica. Corona si è infatti sottoposto ad una blefaroplastica, come ha tenuto a precisare lui stesso in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Un intervento che è costato al volto noto una cifra che va dai 2.200 ai 4.500 euro. Ma cos’è esattamente la blefaroplastica? Si tratta di un intervento estetico che ha come obiettivo la rimozione della pelle in eccesso dalle palpebre. Un ritocco che consente a Fabrizio Corona di mantenere una certa perfezione nel suo viso. “Non c’è niente di male a dirlo, se vivi di immagine non puoi che offrirla sempre al meglio e l’estetica, in qualsiasi forma, anche ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 17 agosto 2022)è famoso anche perché non le manda mai a dire, trascinandosi spesso in critiche e polemiche. L’ex re dei paparazzi ha appena ammesso di essere ricorso alla chirurgia estetica.si è infatti sottoposto ad una blefaroplastica, come ha tenuto a precisare lui stesso in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Un intervento che è costato al volto noto una cifra che va dai 2.200 ai 4.500 euro. Ma cos’è esattamente la blefaroplastica? Si tratta di un intervento estetico che ha come obiettivo la rimozione della pelle in eccesso dalle palpebre. Un ritocco che consente adi mantenere una certa perfezione nel suo viso. “Non c’è niente di male a dirlo, se vivi di immagine non puoi che offrirla sempre al meglio e l’estetica, in qualsiasi forma, anche ...

