Roma | nei prossimi giorni incontro a Trigoria con gli arbitri

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Anche la, nei, sarà interessata dall’iniziativa dell’Aia, con gliche stanno incontrando le varie società per avere un confronto diretto con allenatori e giocatori sui regolamenti e sull’uso del Var. In particolare, per quanto riguarda i giallorossi, l’dovrebbe avvenire prima della seconda giornata di campionato, visto che la partita contro la Cremonese è fissata per lunedì 22 agosto. SportFace.