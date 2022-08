Omicron, più della metà dei contagiati non sa di aver preso il virus. Lo svela uno studio (Di mercoledì 17 agosto 2022) Più della metà delle persone infettate da Omicron non sa di aver preso il virus. Un nuovo studio accende i riflettori sul contagio Covid sommerso e offre una nuova stima di quanti incappano in Sars-CoV-2 senza accorgersene per i motivi più diversi, perché asintomatici o perché sottovalutano sintomi che si presentano in forma lieve e così via. Il lavoro pubblicato su Jama Network Open è stato condotto da ricercatori del Cedars-Sinai Medical Center negli Usa. Omicron, lo studio Fra chi è risultato aver avuto l’infezione, “più di uno su due”, il 56%, «non sapeva di essersi contagiato. La consapevolezza sarà la chiave per permetterci di andare oltre questa pandemia», ha spiegato Susan Cheng, direttrice dell’Institute for ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Piùdelle persone infettate danon sa diil. Un nuovoaccende i riflettori sul contagio Covid sommerso e offre una nuova stima di quanti incappano in Sars-CoV-2 senza accorgersene per i motivi più diversi, perché asintomatici o perché sottovalutano sintomi che si presentano in forma lieve e così via. Il lavoro pubblicato su Jama Network Open è stato condotto da ricercatori del Cedars-Sinai Medical Center negli Usa., loFra chi è risultatoavuto l’infezione, “più di uno su due”, il 56%, «non sapeva di essersi contagiato. La consapevolezza sarà la chiave per permetterci di andare oltre questa pandemia», ha spiegato Susan Cheng, direttrice dell’Institute for ...

