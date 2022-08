Modalità di attivazione del pronto intervento a scuola: in allegato le “Modalità di attivazione delle procedure” e le “Indicazioni per l’utilizzo del 118” (Di mercoledì 17 agosto 2022) La persona che assiste all'infortunio non interviene sull’infortunato agisce, eventualmente, solo sul contesto ambientale e avvisa immediatamente l’addetto al primo soccorso e/o l’ufficio della didattica/vicepresidenza. L'utilizzo, da parte dell'addetto PS, del proprio cellulare rappresenta la soluzione più praticabile perché lo mette in comunicazione diretta con i soccorritori evitando possibili distorsioni delle informazioni dovute all'intermediazione della segreteria e centralinista. Una volta avvisato e accorso sul posto l'addetto al PS valuta le condizioni e attiva le relative procedure A, B o C che si allegano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 agosto 2022) La persona che assiste all'infortunio non interviene sull’infortunato agisce, eventualmente, solo sul contesto ambientale e avvisa immediatamente l’addetto al primo soccorso e/o l’ufficio della didattica/vicepresidenza. L'utilizzo, da parte dell'addetto PS, del proprio cellulare rappresenta la soluzione più praticabile perché lo mette in comunicazione diretta con i soccorritori evitando possibili distorsioniinformazioni dovute all'intermediazione della segreteria e centralinista. Una volta avvisato e accorso sul posto l'addetto al PS valuta le condizioni e attiva le relativeA, B o C che si allegano. L'articolo .

orizzontescuola : Modalità di attivazione del pronto intervento a scuola: in allegato le “Modalità di attivazione delle procedure” e… - Anse1987 : Noto solo ora che l’attivazione della modalità risparmio energetico attiva contestualmente la percentuale batteria. - tim4uangie : @alessandrocau80 (2/2) tutti i dettagli riguardo la modalità di attivazione e i costi. - tim4uangie : @mollitudo @mollitudo Molly, come già comunicato, l'attivazione ha un costo di €24,99 con inclusa la sim. Il costo… - Ciocio93 : @marco9894 Se sulla bolletta è riportata come scadenza quella data verrà fatto in quella data. Dovrebbe esserci ind… -