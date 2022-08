Marcell Jacobs vince i 100 metri | i parziali agli Europei | numero di passi | velocità massima e intermedi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 agosto 2022)si è laureato Campione d’Europa dei 100, trionfando in maniera perentoria a Monaco. Il Campione Olimpico si è imposto con il tempo di 9.95, nonostante i tanti acciacchi fisici avuti nel corso di questa stagione. L’atto conclusivo, corso con una fasciatura al polpaccio, è parso meno brillante rispetto alla semifinale, ma tanto è bastato al velocista lombardo per mettersi al collo l’ennesima meda d’oro. Il tempo finale è lontano dal suo record europeo di 9.80 e non ha lasciato soddisfatto lo stesso azzurro, che pensava di scendere sotto i 9.90 dopo le belle sensazioni riscontrate in semifinale.ha avuto una reazione allo sparo di 0.153, ha faticato un pochino a mettersi in moto (5.63 il temo sui primi 50), ma poi ha lasciato ...