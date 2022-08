La vera (e forse unica) sconfitta di De Laurentiis (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non è un segreto, tra il Napoli e i suoi tifosi si è rotto qualcosa. In questi 18 anni di presidenza De Laurentiis, il rapporto tra la società e il tifo partenopeo ha attraversato indubbiamente alti e bassi (più bassi che alti) ma l’indice di gradimento nei confronti della società ha quasi sempre avuto poco a che fare con l’andamento della squadra sul campo. Poco o nulla infatti si può criticare alla gestione ADL in questi anni dal punto di vista puramente calcistico. Dal ritorno in Serie A in poi, la crescita delle ambizioni e degli obiettivi del club è stata costante, consolidando il Napoli come una delle principali piazze del calcio italiano. Se però il Napoli in campo attraversa uno dei periodi di maggior continuità ad alti livelli nella sua storia, lo stesso non si può dire sull’affezione dei tifosi. PARABOLA DISCENSDENTE Come detto il rapporto con la ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non è un segreto, tra il Napoli e i suoi tifosi si è rotto qualcosa. In questi 18 anni di presidenza De, il rapporto tra la società e il tifo partenopeo ha attraversato indubbiamente alti e bassi (più bassi che alti) ma l’indice di gradimento nei confronti della società ha quasi sempre avuto poco a che fare con l’andamento della squadra sul campo. Poco o nulla infatti si può criticare alla gestione ADL in questi anni dal punto di vista puramente calcistico. Dal ritorno in Serie A in poi, la crescita delle ambizioni e degli obiettivi del club è stata costante, consolidando il Napoli come una delle principali piazze del calcio italiano. Se però il Napoli in campo attraversa uno dei periodi di maggior continuità ad alti livelli nella sua storia, lo stesso non si può dire sull’affezione dei tifosi. PARABOLA DISCENSDENTE Come detto il rapporto con la ...

