Florence Pugh conferma la rottura con Zach Braff: è proprio l’estate delle coppie scoppiate… (Di mercoledì 17 agosto 2022) Game over. L’amore tra Florence Pugh e Zach Braff è giunto al capolinea dopo tre anni. I rumors sulla rottura della coppia circolavano già da tempo. Ma questa volta è stata la stessa star di Piccole Donne, che vedremo anche in Don’t Worry Darling, a confermarlo. Intervistata da Harper’s Bazaar, che le ha dedicato la cover di settembre, ha raccontato la fine di una liaison che ha sempre fatto discutere. Correva il 2019 quando i due sono stati visti insieme per la prima volta. E in molti hanno puntato il dito contro la differenza d’età tra i due, separati da ben 21 anni: 26 anni lei, 47 lui. In realtà si sono detti addio mesi fa. Ma l’attrice conferma solo ora. E ammette: «Mi viene automaticamente un nodo in gola quando ne parlo». Tipico di un grande amore che finisce. ... Leggi su amica (Di mercoledì 17 agosto 2022) Game over. L’amore traè giunto al capolinea dopo tre anni. I rumors sulladella coppia circolavano già da tempo. Ma questa volta è stata la stessa star di Piccole Donne, che vedremo anche in Don’t Worry Darling, arlo. Intervistata da Harper’s Bazaar, che le ha dedicato la cover di settembre, ha raccontato la fine di una liaison che ha sempre fatto discutere. Correva il 2019 quando i due sono stati visti insieme per la prima volta. E in molti hanno puntato il dito contro la differenza d’età tra i due, separati da ben 21 anni: 26 anni lei, 47 lui. In realtà si sono detti addio mesi fa. Ma l’attricesolo ora. E ammette: «Mi viene automaticamente un nodo in gola quando ne parlo». Tipico di un grande amore che finisce. ...

team_world : “Siete pronti a vivere la vita che meritate?” Il nuovo poster ufficiale di #DontWorryDarling con Harry Styles e Fl… - team_world : Save the date??: #DontWorryDarling, il film con Harry e Florence Pugh, verrà presentato alla Mostra del Cinema di Ve… - lomlouiss : RT @advorelou: “Quando si riduce alle scene di sesso o a guardare l’uomo più famoso del mondo che pratica ***** ***** a qualcuno, non è il… - chiaramiyy : Gente che interpreta l’intervista di Florence Pugh in base a ciò che vuole capire. Non ha detto nulla contro Olivia… - _louloulafatina : RT @advorelou: “Quando si riduce alle scene di sesso o a guardare l’uomo più famoso del mondo che pratica ***** ***** a qualcuno, non è il… -