Europei di Atletica, Dallavalle è argento nel salto triplo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Monaco – Dieci anni dopo l’Italia sale ancora sul podio del salto triplo. E’ Andrea Dallavalle l’autore dell’impresa agli Europei di Atletica a Monaco. L’azzurro scrive la storia della disciplina con la misura di 17,04 e aggiunge il suo nome nell’albo dei migliori. Nel 2012 era stato Fabrizio Donato ad Helsinki a prendersi il podio e lo fece con l’oro, aggiungendo poi il bronzo a cinque cerchi a Londra. Ecco di nuovo allora la storia si mostra in pedana e lo fa con il giovane azzurro che ha tessuto una gara perfetta e di grande carattere. Lo scorso anno Dallavalle vinse il titolo europeo under 23 a Tallin e oggi nella categoria senior fa il suo ingresso per un grande futuro davanti. Detiene le migliori misure della sua categoria di età ed è un atleta delle Fiamme Gialle. Per l’Italia è ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 17 agosto 2022) Monaco – Dieci anni dopo l’Italia sale ancora sul podio del. E’ Andreal’autore dell’impresa aglidia Monaco. L’azzurro scrive la storia della disciplina con la misura di 17,04 e aggiunge il suo nome nell’albo dei migliori. Nel 2012 era stato Fabrizio Donato ad Helsinki a prendersi il podio e lo fece con l’oro, aggiungendo poi il bronzo a cinque cerchi a Londra. Ecco di nuovo allora la storia si mostra in pedana e lo fa con il giovane azzurro che ha tessuto una gara perfetta e di grande carattere. Lo scorso annovinse il titolo europeo under 23 a Tallin e oggi nella categoria senior fa il suo ingresso per un grande futuro davanti. Detiene le migliori misure della sua categoria di età ed è un atleta delle Fiamme Gialle. Per l’Italia è ...

chetempochefa : Grandissimo #MarcellJacobs per la vittoria dell'oro nei 100 m agli Europei di Atletica in 9''95 ???? #Monaco2022 - Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - SkySport : ULTIM'ORA #ATLETICA #EUROPEI DI #MONACO: ORO PER #JACOBS NEI 100 METRI: L'AZZURRO HA CHIUSO IN 9.95 #Monaco2022 #SkySport - RaiNews : L'azzurro è giunto secondo con 17,04 metri. L'Italia nel medagliere europeo due volte in questa specialità: nel 201… - robertapergole2 : RT @giomalago: Europei da sogno! #Atletica: oro di Jacobs, bronzi Crippa e Giupponi. Martinenghi e Panziera ori #nuoto, argenti Cerasuolo-P… -