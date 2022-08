Calciomercato – “Non solo Casadei. Si decide per Ndombélé” | VIDEO (Di mercoledì 17 agosto 2022) Cesare Casadei sta lasciando l'Inter: giocherà nel Chelsea. Il Napoli, intanto, stringe i tempi per Tanguy Ndombélé del Tottenham. Vediamo, dunque, nel VIDEO della redazione di 'GazzettaTV' le ultime news di Calciomercato sui due centrocampisti Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 17 agosto 2022) Cesaresta lasciando l'Inter: giocherà nel Chelsea. Il Napoli, intanto, stringe i tempi per Tanguydel Tottenham. Vediamo, dunque, neldella redazione di 'GazzettaTV' le ultime news disui due centrocampisti

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #JUVENTUS, SI BLOCCA LA CESSIONE DI #RABIOT ALLO UNITED: RICHIESTE RITENUTE ALTE E GIOCATORE NO… - Gazzetta_it : Inter, Skriniar non è al sicuro neanche con i 15 milioni del Chelsea per Casadei - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il @acmilan non ha presentato alcuna offerta per #Ndicka dell'@Eintracht: il giocatore vor… - PandArancio : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | Il @acmilan non ha presentato alcuna offerta per #Ndicka dell'@Eintracht: il giocatore vorrebbe anda… - Luca100celleASR : RT @OAccomando91: +++#Belotti: domani mattina contatto ufficiale tra il fratello agente e la dirigenza del #Galatasaray. Offerta di 2 anni… -