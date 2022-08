Atletica, quando la staffetta 4×100 con Jacobs e Tortu? Data, orari, programma, tv (Di mercoledì 17 agosto 2022) Marcell Jacobs è stato molto chiaro dopo aver vinto i 100 metri agli Europei 2022 di Atletica leggera: “Ora testa bassa, c’è la staffetta e siamo i Campioni Olimpici“. Il velocista lombardo ha dunque confermato che sarà ai nastri di partenza della 4×100, pronto a dare il proprio contributo per la causa tricolore. L’obiettivo è chiaro: vincere la medaglia d’oro, battendo la Gran Bretagna come era già successo a Tokyo per un centesimo (poi vennero squalificati per una positività al doping). Attenzione a non sottovalutare la Germania, mentre la Francia appare un po’ giù di tono Marcell Jacobs avrà il compito di trascinare il quartetto, già a partire dalle batterie di venerdì 19 agosto (ore 10.00). In quell’occasione, infatti, non potremo vedere all’opera Filippo Tortu e Fausto Desalu, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) Marcellè stato molto chiaro dopo aver vinto i 100 metri agli Europei 2022 dileggera: “Ora testa bassa, c’è lae siamo i Campioni Olimpici“. Il velocista lombardo ha dunque confermato che sarà ai nastri di partenza della, pronto a dare il proprio contributo per la causa tricolore. L’obiettivo è chiaro: vincere la medaglia d’oro, battendo la Gran Bretagna come era già successo a Tokyo per un centesimo (poi vennero squalificati per una positività al doping). Attenzione a non sottovalutare la Germania, mentre la Francia appare un po’ giù di tono Marcellavrà il compito di trascinare il quartetto, già a partire dalle batterie di venerdì 19 agosto (ore 10.00). In quell’occasione, infatti, non potremo vedere all’opera Filippoe Fausto Desalu, ...

