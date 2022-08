Allarme Alpi | i ghiacciai si sciolgono | il countdown ambientale sarà inevitabile

infoitinterno : Allarme inquinamento, sulle Alpi svizzere zero termico a 5.184 metri -

Coldiretti ha lanciato l': molti potrebbero rinunciare. In Africa sub - sahariana le ... La transumanza nel bacino del Mediterraneo e sulleè anche entrata, a partire dal 2019, nel ......corso della giornata - soprattutto nel pomeriggio - sono attesi isolati rovesci e temporali su,...maltempo al Centro - Nord Il meteo di Ferragosto non promette niente di buono, con allerta ...La situazione resta difficile anche per la flora e la fauna. I valori dei fiumi Reno e Reuss tra i più bassi di sempre ...Un escursionista italiano di circa 60 anni è morto nel massiccio del Gran Paradiso : è caduto sulla Punta Rossa della Grivola, probabilmente a causa di una ...