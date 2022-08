Whatsapp: ecco una splendida novità introdotta con ultimo aggiornamento (Di martedì 16 agosto 2022) Whatsapp ha cercato di migliorare la privacy negli ultimi tempi. Questa settimana, il servizio di messaggistica ha annunciato un nuovo aggiornamento che ospita alcune nuove modifiche nell’app di Zuckerberg, inclusa la possibilità di eliminare i messaggi dopo l’invio, l’opzione per bloccare gli screenshot delle immagini e altro ancora. Whatsapp è stata a lungo un’app di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Whatsapp: trasformare i messaggi vocali in testo Whatsapp: come risultare invisibili senza ultimo accesso e conferma lettura Whatsapp fake news: sviluppatori a lavoro Vulnerabilità Whatsapp: una GIF per rubare i dati Poco X4 Pro 5G debutta al MWC 2022 ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 16 agosto 2022)ha cercato di migliorare la privacy negli ultimi tempi. Questa settimana, il servizio di messaggistica ha annunciato un nuovoche ospita alcune nuove modifiche nell’app di Zuckerberg, inclusa la possibilità di eliminare i messaggi dopo l’invio, l’opzione per bloccare gli screenshot delle immagini e altro ancora.è stata a lungo un’app di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: trasformare i messaggi vocali in testo: come risultare invisibili senzaaccesso e conferma letturafake news: sviluppatori a lavoro Vulnerabilità: una GIF per rubare i dati Poco X4 Pro 5G debutta al MWC 2022 ...

fainformazione : WhatsApp: novità avatar, recupero messaggi, piè pagina pro crittografia Un trittico di release per WhatsApp ha per… - fainfoscienza : WhatsApp: novità avatar, recupero messaggi, piè pagina pro crittografia Un trittico di release per WhatsApp ha per… - zazoomblog : Ecco come funzionerà la personalizzazione dell’avatar del profilo di WhatsApp - #funzionerà #personalizzazione - ER3NISM : comunque dato che in molti avete notato il mio bellissimo sfondo di whatsapp, ecco a voi gli altri:… - oragrido : @sacrogal Causale: Simona sei una regina ecco a te un bel regalo Iban su WhatsApp -