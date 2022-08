Tuffi | Elena Bertocchi | “Oro inaspettato | ma soddisfazione enorme! È il più bello in assoluto”

Leggi su oasport

(Di martedì 16 agosto 2022) La Campionessa d’Europa neidal metrosi è confermata anche agli Europei di Roma 2022: è da poco arrivata per l’azzurra una splendida medaglia d’oro, ribadendo di essere la più forte in questa specialità a livello continentale (terzo titolo per la classe 1994). Per larghi tratti l’Italia ha sperato in una doppietta, con anche Chiara Pellacani che ha costantemente occupato le prime posizioni in finale, ma alla fine la classe 2022 si è dovuta accontentare di un più che positivo (giusto sottolinearlo) bronzo. A caldo, ai microfoni della RAI,non ha nascosto le emozioni e laper il traguardo raggiunto: “Mi presentavo come Campionessa europea in carica, ma sul trampolino ho cercato di pensarci il meno possibile. L’obiettivo era quello di divertirmi e di fare ...