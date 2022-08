Tragedia in spiaggia, papà muore per salvare i figli. Il più piccolo non ce la fa, i fratelli in ospedale (Di martedì 16 agosto 2022) Tragedia in mare nel pomeriggio di martedì 16 agosto. Padre e figlio di 6 anni sono morti annegati in mare in località Ischitella di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Ricoverato in gravi condizioni un altro figlio di dieci anni, mentre il terzo, di quattordici, è in stato di choc ma sta bene. La Tragedia si è consumata nello specchio d’acqua della spiaggia libera di Ischitella di Castel Volturno. Secondo quanto accertato dalla Guardia Costiera, l’uomo si trovava al mare insieme ai tre figli di 6, 10 e 14 anni e durante il bagno la corrente li ha trascinati lontano dalla riva. Poco dopo i presenti hanno capito che le quattro persone in acqua avevano difficoltà e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Tragedia in mare a Castel Volturno, padre e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 agosto 2022)in mare nel pomeriggio di martedì 16 agosto. Padre eo di 6 anni sono morti annegati in mare in località Ischitella di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Ricoverato in gravi condizioni un altroo di dieci anni, mentre il terzo, di quattordici, è in stato di choc ma sta bene. Lasi è consumata nello specchio d’acqua dellalibera di Ischitella di Castel Volturno. Secondo quanto accertato dalla Guardia Costiera, l’uomo si trovava al mare insieme ai tredi 6, 10 e 14 anni e durante il bagno la corrente li ha trascinati lontano dalla riva. Poco dopo i presenti hanno capito che le quattro persone in acqua avevano difficoltà e hanno immediatamente chiamato i soccorsi.in mare a Castel Volturno, padre e ...

