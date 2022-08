Tra conferme e sorprese, 4 i candidati sanniti nel Pd: ecco le scelte di Letta (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa quando era già notte l’attesa Direzione Nazionale del Partito Democratico. La prima notizia è che Enrico Letta ha incassato il via libera sulle liste e le candidature alle politiche del 25 settembre. Ma non all’unanimità: 3 i voti contrari e 5 gli astenuti. Rispetto alle previsioni della vigilia il quadro è cambiato ma era prevedibile. D’altronde l’assise, convocata per le 11 del mattino, è stata rimandata prima alle 16, quindi alle 20 e infine alle 21.30 per poi tenersi effettivamente quando erano abbondantemente trascorse le 23. Un segnale, al di là delle rassicurazioni e delle smentite di rito, di quanto sia stato faticoso e complicato ‘il parto’. E le polemiche che hanno segnato la giornata di ieri certo troveranno ancora spazio nelle prossime ore. Ha già rinunciato alla candidatura, per dirne una, Monica Cirinnà, la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa quando era già notte l’attesa Direzione Nazionale del Partito Democratico. La prima notizia è che Enricoha incassato il via libera sulle liste e le candidature alle politiche del 25 settembre. Ma non all’unanimità: 3 i voti contrari e 5 gli astenuti. Rispetto alle previsioni della vigilia il quadro è cambiato ma era prevedibile. D’altronde l’assise, convocata per le 11 del mattino, è stata rimandata prima alle 16, quindi alle 20 e infine alle 21.30 per poi tenersi effettivamente quando erano abbondantemente trascorse le 23. Un segnale, al di là delle rassicurazioni e delle smentite di rito, di quanto sia stato faticoso e complicato ‘il parto’. E le polemiche che hanno segnato la giornata di ieri certo troveranno ancora spazio nelle prossime ore. Ha già rinunciato alla candidatura, per dirne una, Monica Cirinnà, la ...

