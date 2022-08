Strani rumori notturni: uomo in mutande dorme sopra l'auto, scoperto con le telecamere di casa (Di martedì 16 agosto 2022) Un uomo addormentato sul tetto di un'auto con indosso solo mutande e calzini. La scoperta choc con le telecamere di sicurezza a circuito chiuso della sua abitazione. Un residente è rimasto sbalordito ... Leggi su leggo (Di martedì 16 agosto 2022) Unadntato sul tetto di un'con indosso soloe calzini. La scoperta choc con ledi sicurezza a circuito chiuso della sua abitazione. Un residente è rimasto sbalordito ...

TuttoQuaNews : RT @leggoit: Strani rumori notturni: la scoperta choc con le telecamere di casa FOTO - leggoit : Strani rumori notturni: la scoperta choc con le telecamere di casa FOTO - sonoochaewon : ho paura di me stessa no sento rumori strani - miagoloperfelix : @BeomgyuLaTigre ALLORA. 1 HO VISTO UNA FIGURA NERA COMPARIRE E POI SCOMPARIRE 2 STO SENTENDO RUMORI STRANI E BRUTTJ DA TIPO UN'ORA - ceciftlouis : sento dei rumori strani nell’altra stanza e sono a casa da sola. Vorrei andare a controllare ma mi cago in mano quindi farò finta di niente -