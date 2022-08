Serie A: Inter e Juve sempre avanti per lo scudetto, in quota insegue il Milan (Di martedì 16 agosto 2022) Nessuna sorpresa nella prima di campionato. Inter, Milan e Juventus non sbagliano alla prima stagionale e conquistano i primi tre punti della... Leggi su calciomercato (Di martedì 16 agosto 2022) Nessuna sorpresa nella prima di campionato.ntus non sbagliano alla prima stagionale e conquistano i primi tre punti della...

DiMarzio : #Inter, il comunicato sulle condizioni di Henrikh #Mkhitaryan - Gazzetta_it : Il nodo Skriniar, l'assalto ad Akanji e l'opzione low cost... Le strategie Inter per la difesa - Gazzetta_it : #Inter, Barella brucia le tappe, 200 partite a 25 anni: cosa c'è dietro i numeri di Nicolò - paolostella2 : @DiMarzio Solo l'inter riesce a vendere un ragazzino che non ha giocato un minuto in serie A a 15 milioni. Ma chi ci crede? - LALAZIOMIA : Serie A, Inter e Juve sempre in prima fila per lo scudetto. Vlahovic sfida Immobile: Dusan re dei bomber a 4,00 -