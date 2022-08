Olio di semi di girasole: arrivata a Monopoli dall’Ucraina la nave con un carico di seimila tonnellate Coldiretti Puglia: importante per fermare le speculazioni (Di martedì 16 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Lo sbarco in Puglia a Monopoli della nave carica di Olio di girasole, dopo la prima con il carico di mais arrivata a Ravenna, è importante per fermare le speculazioni sui prezzi, dalle stalle alle tavole fino all’energia, in una situazione in cui quasi la metà dell’Olio di girasole importato dall’Italia (46%) per un valore pari a 287 milioni di euro proviene dall’Ucraina, che con una quota di poco superiore al 13% per un totale di 785 milioni di chili è anche il secondo fornitore di mais dell’Italia che è costretta ad importare circa la metà del proprio fabbisogno per garantire ... Leggi su noinotizie (Di martedì 16 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Lo sbarco indellacarica didi, dopo la prima con ildi maisa Ravenna, èperlesui prezzi, dalle stalle alle tavole fino all’energia, in una situazione in cui quasi la metà dell’diimportato dall’Italia (46%) per un valore pari a 287 milioni di euro proviene, che con una quota di poco superiore al 13% per un totale di 785 milioni di chili è anche il secondo fornitore di mais dell’Italia che è costretta ad importare circa la metà del proprio fabbisogno per garantire ...

