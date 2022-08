Napoli scatenato sul mercato (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo la straripante vittoria in campionato ai danni del Verona, il Napoli pensa al mercato per completare l’organico. Sembra essere tutto fatto per il centrocampista francese Ndombele. Il giocatore del Tottenham arriverà in settimana a Villa Stuart per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. La formula sarà quella del prestito con diritto di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo la straripante vittoria in campionato ai danni del Verona, ilpensa alper completare l’organico. Sembra essere tutto fatto per il centrocampista francese Ndombele. Il giocatore del Tottenham arriverà in settimana a Villa Stuart per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. La formula sarà quella del prestito con diritto di L'articolo

serieApallone : Napoli scatenato, Simeone sì e Raspadori quasi: pronto un altro colpo: Il Napoli è scatenato in questa fase di ...… - Luxgraph : Toro scatenato, dedicato a Lukic. E ora Cairo, sveglia! - famigliasimpson : @napoliforever89 @enrick81 @misterf_tweets @fabriziomico @Tvottiano @yosoyelfanal @1vs100tw @carlo234556… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MEDIASET - Napoli scatenato: non solo le visite per Simeone, vicini anche Ndombele e Navas - sscalcionapoli1 : Mediaset – Napoli scatenato: non solo le visite per Simeone, vicini anche Ndombele e Navas -