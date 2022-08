Napoli, Ndombele informa i compagni della partenza (Di martedì 16 agosto 2022) Ndombele del Tottenham potrebbe presto vestire la maglia del Napoli: gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sorridono agli azzurri Come riportato dal Daily Mail, Tanguy Ndombele è sempre più vicino al Napoli e alla maglia azzurra. Si parla di un accordo raggiunto tra Tottenham e Napoli di un milione di sterline con riscatto fissato a 30 milioni di euro, con Ndombele che avrebbe già informato i compagni della sua imminente partenza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022)del Tottenham potrebbe presto vestire la maglia del: gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sorridono agli azzurri Come riportato dal Daily Mail, Tanguyè sempre più vicino ale alla maglia azzurra. Si parla di un accordo raggiunto tra Tottenham edi un milione di sterline con riscatto fissato a 30 milioni di euro, conche avrebbe giàto isua imminente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | In arrivo #Ndombele: le cifre e i dettagli - AlfredoPedulla : Agenda post-Ferragosto: #Fabian-#PSG, #Paredes-#Juve, #Rabiot-#United (il triangolo sì), #Depay-#Juve, Raspadori-… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #NAPOLI, IN CHIUSURA #NDOMBELÈ DAL TOTTENHAM: UN MILIONE PER IL PRESTITO E DIRITTO DI RISCATTO… - calciomercatoit : #Napoli, #Spalletti sorride: #Ndombele in arrivo, addio già comunicato ai compagni del #Tottenham #calciomercato - bettercalcio : Il Napoli si avvicina al colpo #Ndombele per il centrocampo. Con Fabian Ruiz in uscita (direzione #PSG), il club az… -