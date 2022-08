Matrimonio choc | 14enne muore durante la festa Il dramma davanti a tutta la famiglia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 16 agosto 2022) Una tragedia quella successa ad Antalya in Turchia. Qui unè mortoun. Il giovane, di origine britannica, è annegato in piscinalain. Tutto è successo domenica pomeriggio: il ragazzo è rimasto senza fiato mentre nuotava con la zia all’hotel all-inclusive sulla spiaggia Liberty Lara. A raccontare la triste vicenda è il The Sun ha raccontato: “Hanno fatto di tutto per rianimare il ragazzo a bordo piscina, ma era troppo tardi. Si ritiene che il ragazzo e la suafossero al Liberty Lara hotel, 311 camere, per un. Un portavoce dell’hotel ha detto a The Sun: “È con il cuore pesante che uno dei nostri giovani ospiti è purtroppo morto ieri mentre nuotava con sua zia nella nostra piscina ...