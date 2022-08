Mangia un solo chicco d' uva | si scatena l' inferno in pochi minuti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 agosto 2022) Una giornata al mare stava per trasformarsi in un incubo per un bambino di un anno e mezzo. Il piccolo, infatti, ha rischiato di morire soffocato in spiaggia a causa di und'uva andatogli di traverso. È successo a Ferragosto sulla spiaggia di Solanas, in provincia di Cagliari. Per fortuna, però, il bimbo è stato salvato dall'immediato intervento di due bagnanti, una giovane infermiera e una pediatra, anche loro in vacanza in Sardegna. A riportare la notizia è stata L'Unione Sarda. Il piccolo aveva smesso di respirare quando le due donne gli hanno praticato la manovra di Heimlich e poi il massaggio cardiaco. Cosa che ha permesso al bimbo di espellere l'acino d'uva e tornare a respirare in maniera autonoma. Sul posto, poi, è arrivata anche un'ambulanza del 118. Alla fine il piccolo è stato trasportato a bordo di un'eliambulanza all'ospedale Brotzu, ...