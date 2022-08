La polizia coinvolta nelle minacce di Joachim Andersen dopo l’incidente di Darwin Nunez (Di martedì 16 agosto 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Lunedì sera Crystal Palace e Joachim Andersen hanno realizzato un piano di gioco alla perfezione, lasciando Anfield con un punto contro il Liverpool. Eppure ha portato ad alcuni gravi incidenti sui social media. Il difensore centrale danese ha segnato la nuova stella del Liverpool, Darwin Nunez, firmato per la maggior parte della partita e dopo diversi scontri, Nunez ha dato una testata ad Andersen e ha ricevuto un cartellino rosso. dopo la partita, Andersen ha ammesso che liquidare Nunez faceva parte della sua strategia. In seguito, Andersen ha ricevuto centinaia di messaggi di abuso, comprese minacce di morte, che ha poi pubblicato sui ... Leggi su justcalcio (Di martedì 16 agosto 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Lunedì sera Crystal Palace ehanno realizzato un piano di gioco alla perfezione, lasciando Anfield con un punto contro il Liverpool. Eppure ha portato ad alcuni gravi incidenti sui social media. Il difensore centrale danese ha segnato la nuova stella del Liverpool,, firmato per la maggior parte della partita ediversi scontri,ha dato una testata ade ha ricevuto un cartellino rosso.la partita,ha ammesso che liquidarefaceva parte della sua strategia. In seguito,ha ricevuto centinaia di messaggi di abuso, compresedi morte, che ha poi pubblicato sui ...

