AlbertoBagnai : Qui c’è la lista degli articoli della Costituzione violati dalla Corte dei miracoli pandemica (insufflata da una OM… - demagistris : Nella nostra lista ambientaliste come #pinucciamontanari e intellettuali come #pierobevilacqua, persone credibili c… - ale_ieva : Oggi è una giornata importante per la nostra comunità. Siamo chiamati ad esprimere il nostro voto, dalle 10 alle 22… - HuffPostItalia : La lista degli scontenti nel Pd è lunga - guiodic : RT @Ruffino_Lorenzo: I partiti di centro sono stati una delusione alle elezioni degli ultimi 20 anni. I numeri mostrano infatti che dalle p… -

Parola agli iscritti La consultazioneiscritti sulle autocandidature delle parlamentarie ... In ogni caso, all'esito delle votazioni, nell'ambito di ciascunanei collegi plurinominali, i ...Per ricordarlo ancora, in questi giorni Poggibonsi è tappezzata di manifesti per la difesa... Movimento per la terra, Coordinamento Merse, Comitato Elsaviva,civica Noi ci siamo Casole. ...La rinuncia di Cirinnà, la polemica di Lotti, la lettera di Fioroni, il caso di Ceccanti. Complice il taglio dei parlamentari, i posti in lista sono meno e le ...Tra gli aspiranti deputati e senatori, mariti, mogli e fratelli di esponenti già eletti tra i 5 Stelle, anche in ruoli rilevanti. I casi Buffagni, Trenta e Dadone, poi vecchie conoscenze ed ex collabo ...