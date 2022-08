La fine di un amore non è mai davvero una fine (Di martedì 16 agosto 2022) Non c’è niente di più incredibilmente magico, romantico e confortante di un “Per sempre” che esplode nel cuore e che viene sussurrato all’altro in forma di promessa e di monito in quegli istanti di eterna perfezione che sono nostri e di nessun altro. Perfetto, ecco come appare l’amore dentro e fuori quando viene guardato dagli occhi di chi lo vive. Quando l’unico desiderio che accompagna l’addormentamento e il risveglio è quello di restare insieme all’altro per sempre. Ma la perfezione, si sa, non è una cosa che appartiene a questo mondo e a noi, che preserviamo proprio la nostra umanità nelle imperfezioni che ci caratterizzano e che riguardano, inevitabilmente, anche le storie d’amore. Quelle che vorremmo durassero per sempre e che invece hanno già stampato a chiare lettere una fine che proprio non vogliamo vedere e ... Leggi su dilei (Di martedì 16 agosto 2022) Non c’è niente di più incredibilmente magico, romantico e confortante di un “Per sempre” che esplode nel cuore e che viene sussurrato all’altro in forma di promessa e di monito in quegli istanti di eterna perfezione che sono nostri e di nessun altro. Perfetto, ecco come appare l’dentro e fuori quando viene guardato dagli occhi di chi lo vive. Quando l’unico desiderio che accompagna l’addormentamento e il risveglio è quello di restare insieme all’altro per sempre. Ma la perfezione, si sa, non è una cosa che appartiene a questo mondo e a noi, che preserviamo proprio la nostra umanità nelle imperfezioni che ci caratterizzano e che riguardano, inevitabilmente, anche le storie d’. Quelle che vorremmo durassero per sempre e che invece hanno già stampato a chiare lettere unache proprio non vogliamo vedere e ...

