Investire in BTP oggi conviene? Ecco come spuntare rendimenti totali di oltre il 4%

Leggi su risparmioggi

(Di martedì 16 agosto 2022) Gli investitori sono sempre più incerti dinanzi ai titoli di stato dei paesi europei. Il drastico peggioramento del quadro di riferimento, ha determinato un profondo smarrimento. Sembra quasi assurdo ma, in questa situazione, sono proprio i BTP italiani a rappresentare un punto di riferimento per chi è alla ricerca di titoli di stato sicuri e capaci di garantire un rendimento soddisfacente. Noi risparmiatori italiani siamo abituati a gettarci sempre la zappa sui piedi eppure ci sfugge chesul mercato sono presenti BTP con rendimento anche del 3% che non è affatto male se si è alla ricerca di un porto sicuro dove mettere i risparmi in attesa che passi la bufera dell’inflazione. I due punti di forza dei BTP italiani Quando si parla di punti di forza è fondamentale tenere sempre ben presente il contesto di riferimento chepiù che ...