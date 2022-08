Il Napoli è la squadra che ha impressionato di più. I gol in verticale sono da manuale del calcio (Di martedì 16 agosto 2022) Cesare – Caro Guido ottima la prima di campionato per il Napoli. Napoli roboante. Sicuramente nella prima giornata del nuovo campionato è la squadra di vertice che ha impressionato di più. Molto di più dell’Inter che ha meritato la vittoria a Lecce ma che ha vinto con un gol rocambolesco al 95’. Il Milan ha vinto 4-2 ma non mi ha entusiasmato. Il Napoli non solo ha vinto di goleada ma invece di 5 poteva farne il doppio di gol. Guido – Giusto Cesare. E poi il Napoli ha fatto due gol con delle azioni di prima in verticale da vero manuale del calcio moderno. Dei nuovi ha entusiasmato Kvara. Non per l’intera prestazione ma per il goal e l’assist da autentico campione. Se diventa un pizzico più altruista ci farà divertire. Cesare – Tra i ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 agosto 2022) Cesare – Caro Guido ottima la prima di campionato per ilroboante. Sicuramente nella prima giornata del nuovo campionato è ladi vertice che hadi più. Molto di più dell’Inter che ha meritato la vittoria a Lecce ma che ha vinto con un gol rocambolesco al 95’. Il Milan ha vinto 4-2 ma non mi ha entusiasmato. Ilnon solo ha vinto di goleada ma invece di 5 poteva farne il doppio di gol. Guido – Giusto Cesare. E poi ilha fatto due gol con delle azioni di prima inda verodelmoderno. Dei nuovi ha entusiasmato Kvara. Non per l’intera prestazione ma per il goal e l’assist da autentico campione. Se diventa un pizzico più altruista ci farà divertire. Cesare – Tra i ...

