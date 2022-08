Ex concorrente del GF Vip fa una confessione: “Carriera distrutta” i motivi (Di martedì 16 agosto 2022) In questi giorni, un’ex concorrente del GF Vip ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. La persona in questione ha rivelato un retroscena inedito sul reality show e sui problemi che ha dovuto affrontare proprio a causa del programma. Vediamo di chi si tratta e cosa ha rivelato. Lo sfogo di un’ex concorrente del GF Vip: ecco chi è e cosa le è successo Il GF Vip può rappresentare una grande occasione per molti concorrenti che vi partecipano ma, allo stesso tempo, può essere anche la tomba della Carriera professionale. Questo è un po’ quello che è accaduto ad una nota attrice, ovvero, Jane Alexander. Il volto di Elisa di Rivombrosa ha rilasciato un’intervista sul settimanale Donna in cui ha parlato della sua partecipazione al programma e di quello che è accaduto ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 16 agosto 2022) In questi giorni, un’exdel GF Vip ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. La persona in questione ha rivelato un retroscena inedito sul reality show e sui problemi che ha dovuto affrontare proprio a causa del programma. Vediamo di chi si tratta e cosa ha rivelato. Lo sfogo di un’exdel GF Vip: ecco chi è e cosa le è successo Il GF Vip può rappresentare una grande occasione per molti concorrenti che vi partecipano ma, allo stesso tempo, può essere anche la tomba dellaprofessionale. Questo è un po’ quello che è accaduto ad una nota attrice, ovvero, Jane Alexander. Il volto di Elisa di Rivombrosa ha rilasciato un’intervista sul settimanale Donna in cui ha parlato della sua partecipazione al programma e di quello che è accaduto ...

blogtivvu : “Due aborti, ero disperata!”, l’ex del Grande Fratello Vip svela il suo dramma “uno strazio, presi dei calmanti”… - LucaDColella : RT @Zincoritorna: Pensa aver appena perso uno scudetto in cui hai ottenuto 7/8 punti più del dovuto mentre alla tua diretta concorrente ne… - Zincoritorna : Pensa aver appena perso uno scudetto in cui hai ottenuto 7/8 punti più del dovuto mentre alla tua diretta concorren… - BeltramoPaolo : @chiadegli Concorrente diretto di libero. Detto tutto. La feccia del peggio. - Marco7698953055 : @pmm131x Non è che Sky ha diritto divino ma la gara è stata falsata. Se Dazn offre di più del concorrente ma rispar… -