Elezioni | la direzione Pd approva le liste Lotti | “Mia esclusione scelta politica | no a scuse vigliacche” Renzi | “Rancore dem” Lega | “Cancelleremo la Fornero” Verso la sfida Bonino-Calenda al Senato

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Dopo tre rinvii e a 12 ore dalla prima convocazione, al via la riunione della Direzione del Pd. Le… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI2022 I Letta: 'Siamo di fronte a una scelta storica: o si sta dalla parte della difesa della Costituzione… - Alexandre13734 : RT @ProspettivaSoc1: La candidatura nel PD di Carlo Cottarelli alle prossime elezioni ha scatenato molteplici reazioni dentro e fuori il mo… - NicolaRiccard10 : RT @ProspettivaSoc1: La candidatura nel PD di Carlo Cottarelli alle prossime elezioni ha scatenato molteplici reazioni dentro e fuori il mo… - Emanuelelit4 : RT @ProspettivaSoc1: La candidatura nel PD di Carlo Cottarelli alle prossime elezioni ha scatenato molteplici reazioni dentro e fuori il mo… -

Il Pd ha definito "fisiologiche" le turbolenze che hanno caratterizzato la drammaticanazionale con cui tanti volti noti hanno appreso che la loro avventura in Parlamento ...allee, ...Con 3 voti contrari e 5 astenuti lanazionale del Pd, riunita al Nazareno, ha approvato nella notte le liste per le candidature in vista delle prossime. Il segretario del Pd sarà candidato come capolista alla Camera ...La direzione nazionale del Pd ha definito il quadro delle candidature per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Alla Camera dei Deputati il Pd pugliese candiderà nel listino plurinominale d ...Approvate con tre no e cinque astenuti le liste del Partito democratico in vista delle elezioni politiche 2022. Il segretario dem Enrico Letta sarà capolista ...