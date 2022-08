Elezioni: Fedeli (Pd), 'non più candidata ma continua mio impegno' (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "Come avrete visto, non sono candidata al prossimo Parlamento. Proseguirò il mio impegno politico sul territorio, per continuare a cercare soluzioni che migliorino la vita delle persone, in particolare delle donne e dei giovani. Come ho detto tante volte in passato il futuro è di tutti ma è uno solo, dobbiamo quindi condividere le scelte che lo determineranno. Io continuerò a farlo, a partire da queste settimane di campagna elettorale e dal territorio dove abito, a Roma, insieme a tutta la comunità delle Democratiche e dei Democratici, cercando di essere soprattutto di supporto alle nuove generazioni che credono nella politica e vogliono dare nuova forza alla sinistra riformista e al Partito democratico. Per proseguire insieme la sfida di immaginare e realizzare un'Italia di e per donne e uomini: giusta, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "Come avrete visto, non sonoal prossimo Parlamento. Proseguirò il miopolitico sul territorio, perre a cercare soluzioni che migliorino la vita delle persone, in particolare delle donne e dei giovani. Come ho detto tante volte in passato il futuro è di tutti ma è uno solo, dobbiamo quindi condividere le scelte che lo determineranno. Io continuerò a farlo, a partire da queste settimane di campagna elettorale e dal territorio dove abito, a Roma, insieme a tutta la comunità delle Democratiche e dei Democratici, cercando di essere soprattutto di supporto alle nuove generazioni che credono nella politica e vogliono dare nuova forza alla sinistra riformista e al Partito democratico. Per proseguire insieme la sfida di immaginare e realizzare un'Italia di e per donne e uomini: giusta, ...

