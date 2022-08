(Di martedì 16 agosto 2022) CALCIOMERCATO. KEYLOR NAVAS-. Un nuovo club spunta nella corsa all’acquisto di Keylor Navas. Secondo quanto riportano i media d’oltre Manica, ilHam ha messo nel mirino il portiere costaricano e sarebbe pronto a convincerlo con una allettante proposta d’ingaggio. Per i tabloid inglese, gli Hammers sono addiritturati in pole position su Keylor Navas, quindi il, che gode della volontà del calciatore, deve accelerare se vuole acquistare l’ex Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio, notizie supiu.com.

napolipiucom : Dall'Inghilterra: 'Attento Napoli: il West Ham piomba su un tuo promesso sposo' #CalcioNapoli #Calciomercato… - sscalcionapoli1 : Dall’Inghilterra – Attento Napoli, il West Ham ti soffia Navas! Offerto ingaggio più allettante… - Pullanza00 : RT @tuttonapoli: Dall'Inghilterra - Attento Napoli, il West Ham ti soffia Navas! Offerto ingaggio più allettante - Adoir8_ : RT @tuttonapoli: Dall'Inghilterra - Attento Napoli, il West Ham ti soffia Navas! Offerto ingaggio più allettante - DomPepeLiberato : RT @tuttonapoli: Dall'Inghilterra - Attento Napoli, il West Ham ti soffia Navas! Offerto ingaggio più allettante -

TUTTO mercato WEB

...e riflessivo - aggiunge - Che non cercava subito la ... in casa sua a Oxford , in, continuando ad allenarsi e, ... 'Con l'allentamento delle misure, venivae si ...... dialoghi con specialisti di varie discipline e unesame ... A fronte dell'esame condotto nel 1971'antropologa Erika ... emerso intra le diffidenze della chiesa di stato e degli ... Dall'Inghilterra: attento Napoli! Il West Ham prova ad inserirsi nella corsa a Keylor Navas