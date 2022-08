Come assicurarsi che il proprio denaro sostenga una causa reale (Di martedì 16 agosto 2022) Persone in difficoltà vicine e lontane, bambini e anziani. Ma anche animali ed ecosistemi: sono tante le cause per le quali vale la pena aprire il portafoglio e dare un contributo. Spesso veniamo informati dell’esistenza di una raccolta fondi dal web. E, tra le migliaia di appelli e attività di fundraising, decidiamo di versare online una somma di denaro a favore di una certa causa che ci colpisce. Tra tutti questi appelli, però, si nascondono anche delle vere e proprie truffe. Che fanno leva sull’emotività delle persone, convincendole a versare denaro. In soccorso di chi, animato da buone intenzioni, rischia di rimanerci fregato, la piattaforma di recensioni a livello globale Trustpilot ha messo a punto una serie di consigli pratici per evitare di cadere in inganno, inviando denaro a organizzazioni non serie ... Leggi su iodonna (Di martedì 16 agosto 2022) Persone in difficoltà vicine e lontane, bambini e anziani. Ma anche animali ed ecosistemi: sono tante le cause per le quali vale la pena aprire il portafoglio e dare un contributo. Spesso veniamo informati dell’esistenza di una raccolta fondi dal web. E, tra le migliaia di appelli e attività di fundraising, decidiamo di versare online una somma dia favore di una certache ci colpisce. Tra tutti questi appelli, però, si nascondono anche delle vere e proprie truffe. Che fanno leva sull’emotività delle persone, convincendole a versare. In soccorso di chi, animato da buone intenzioni, rischia di rimanerci fregato, la piattaforma di recensioni a livello globale Trustpilot ha messo a punto una serie di consigli pratici per evitare di cadere in inganno, inviandoa organizzazioni non serie ...

