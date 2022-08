Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,49% (Di martedì 16 agosto 2022) La Borsa di Milano apre in rialzo. Il Ftse Mib, l'indice di riferimento guadagna lo 0,49% a 23. 083 punti. In cima al listino si portano Enel (+1,69%), St (+1,6%) e Tim (+1,2%). In controtendenza ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) Ladiin. IlMib, l'indice di riferimento guadagna lo 0,49% a 23. 083 punti. In cima al listino si portano Enel (+1,69%), St (+1,6%) e Tim (+1,2%). In controtendenza ...

LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,49%: Bene Enel, St e Tim. Deboli Amplifon e Tenaris - MKT_INS : Apertura #Borsa: A Milano il #FtseMib guadagna lo 0,5% in area 23.100 punti. In frazionale rialzo anche il #Dax di… - fisco24_info : Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,49%: Bene Enel, St e Tim. Deboli Amplifon e Tenaris - MilanoFinanza : Borsa, Milano sale alla vigilia della pubblicazione delle minute della Fed - Giggino84538696 : @chicco_pit Pe quello che i ricchi industriali, assicurazioni, media, ecc hanno spostato i loro titoli dalla borsa… -