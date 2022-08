Barak, la Fiorentina pronta a trattare col Verona (Di martedì 16 agosto 2022) La Fiorentina è alla ricerca di una mezz’ala, e in pole position c’è Barak in forza al Verona. La situazione attuale Barak è fortemente nel mirino della Fiorentina, e si potrebbe arrivare a trattare con il Verona. Come riportato da Sky Sport, i viola sono alla ricerca di una mezz’ala per portare tecnica e qualità in attacco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022) Laè alla ricerca di una mezz’ala, e in pole position c’èin forza al. La situazione attualeè fortemente nel mirino della, e si potrebbe arrivare acon il. Come riportato da Sky Sport, i viola sono alla ricerca di una mezz’ala per portare tecnica e qualità in attacco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

