Violenta rissa a Taranto | 4 feriti | staccato il lobo di un orecchio a un uomo - Eseguito un arresto

Italian : Violenta rissa a Taranto: 4 feriti, staccato il lobo di un orecchio - AnsaPuglia : ++ Violenta rissa a Taranto, 4 feriti, staccato lobo orecchio ++. E' intervenuta la Polizia, una persona è stata ar… - LucaStanisci : Non ci facciamo mancare mai nulla … che degrado! - telodogratis : Violenta rissa a Taranto: 4 feriti, staccato il lobo di un orecchio - MilioIlim : RT @Agenzia_Ansa: Quattro persone sono rimaste ferite nel corso di una violenta rissa scoppiata poco prima dell'alba a Taranto. A una di qu… -

Il precedente a Olbia Ma i casi di movidaormai non si contano un po' in tutta la penisola. L'ultimo episodio è accaduto a Olbia dove in unascatenatasi in spiaggia qualcuno ha tirato ...Unaè scoppiata questa notte poco prima dell'alba nel popoloso quartiere di Talsano, a Taranto. Benché la dinamica non sia ancora stata chiarita, quello che finora si sa è che quattro ...Una violenta rissa è scoppiata poco prima dell'alba in viale Europa, a Talsano, popolosa borgata di Taranto. Quattro persone sono rimaste ferite e a una di queste, a quanto si è appreso, è stato stacc ...Rissa a Taranto. A uno dei feriti è stato staccato un pezzo di lobo di un orecchio. Una violenta "scazzottata" scoppiata poco prima dell'alba in viale Europa, ...