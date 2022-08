Verona-Napoli in tv e streaming: dove vederla (Di lunedì 15 agosto 2022) Gli scaligeri di Cioffi ospitano i partenopei di Spalletti nel posticipo della 1ª giornata di Serie A: dove vedere Verona-Napoli Il Verona di Gabriele Cioffi ospita il Napoli di Luciano Spalletti nel posticipo del lunedì della 1ª giornata della Serie A 2022/2023. Gli scaligeri hanno come primo obiettivo la salvezza, mentre i partenopei cercano un piazzamento in zona Champions dopo aver salutato pedine importanti come Mertens, Insigne e Koulibaly. Verona-Napoli: la partita si giocherà lunedì 15 agosto 2022 nello scenario dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona con fischio d’inizio alle ore 18.30. A dirigere la gara sarà il signor Michael Fabbri di Ravenna. Il posticipo Verona-Napoli sarà trasmesso in esclusiva ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Gli scaligeri di Cioffi ospitano i partenopei di Spalletti nel posticipo della 1ª giornata di Serie A:vedereIldi Gabriele Cioffi ospita ildi Luciano Spalletti nel posticipo del lunedì della 1ª giornata della Serie A 2022/2023. Gli scaligeri hanno come primo obiettivo la salvezza, mentre i partenopei cercano un piazzamento in zona Champions dopo aver salutato pedine importanti come Mertens, Insigne e Koulibaly.: la partita si giocherà lunedì 15 agosto 2022 nello scenario dello Stadio Marco Antonio Bentegodi dicon fischio d’inizio alle ore 18.30. A dirigere la gara sarà il signor Michael Fabbri di Ravenna. Il posticiposarà trasmesso in esclusiva ...

