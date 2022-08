Ultime Notizie Roma del 15-08-2022 ore 17 | 10

(Di lunedì 15 agosto 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in Ucraina in apertura e forse lui si è mai piaciuto oltre 22.000 attacchi su dtv civili e circa 300 subito.it i militari dall’inizio dell’invasione il 24 febbraio scorso l’ho reso nato il vice Ministro dell’Interno che ha precisato che tutto può diventare un obiettivo da attaccare dalle infrastrutture centri commerciali dalle scuole i siti del patrimonio culturale del paese proseguono intanto gli attacchi delle forze di Mosca ieri in seguito nuovi bombardamenti 23 Civili dal 13 sono rimasti feriti nella regione di Donetsk altri 5 cv sono rimasti privi di questa mattina insieme da un bombardamento da parte delle forze russe nella città di kharkiv secondo l’intelligenza Britney cantante probabile che mostra sia in una fase di ...

sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #Kiev: da inizio guerra 22mila attacchi russi su obiettivi civili. ??? ”Se restate zitti… - SkyTG24 : Salman Rushdie riesce a respirare. L'Iran nega qualsiasi legame con aggressore - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - infoitinterno : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 9.894 nuovi casi e 42 morti - CorriereCitta : Prima il colpo di fulmine, poi la decisione di sposarsi a Roma ma…lei scappa all’aeroporto con il ‘bottino’ -

Il Sole 24 ORE

Sono 9.894 i nuovi contagi da Covid registrati nelle24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 19.457. Le vittime sono 42, in netto calo rispetto alle 78 di ieri. Il tasso è al 15.4 %, in rialzo rispetto a ieri. ...Sui social è dolore e sgomento per la morte di Carlotta Grippaldi , la ragazza di 27 anni morta sabato a Briancon, in Francia , dopo essere stata colpita da una serranda staccatasi dal secondo piano ... Ucraina, ultime notizie. Bombe russe su Kharkiv, feriti 5 civili. Kiev sostituisce capi uffici ... Asl Roma 1: sono 202 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. * Asl Roma 2: sono 190 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. * Asl Roma 3: sono 180 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...