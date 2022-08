Traffico Roma del 15-08-2022 ore 15:30 (Di lunedì 15 agosto 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e buon ferragosto dalla redazione Maggiore prudenza sul tratto Roma-firenze dell’autostrada del Sole questo perché è un incidente nell’ultimo Laura ha rallentato ulteriormente gli spostamenti tra Ponzano Romano e la diramazione Roma nord verso la capitale Traffico regolare in queste prime ore pomeridiane sul grande raccordo anulare sulla tratto Urbano della A24 Roma-teramo in questa giornata di Ferragosto si viaggia senza disagi anche sull’intero percorso della tangenziale est alla Aurelio chiuso al Traffico lo scorso XI agosto via Innocenzo XI per una voragine In entrambe le direzioni al momento non si conosce la data precisa della riapertura raccomandiamo sempre prudenza sulla via Cassia Veientana dove proseguono fino al 17 novembre i ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e buon ferragosto dalla redazione Maggiore prudenza sul tratto-firenze dell’autostrada del Sole questo perché è un incidente nell’ultimo Laura ha rallentato ulteriormente gli spostamenti tra Ponzanono e la diramazionenord verso la capitaleregolare in queste prime ore pomeridiane sul grande raccordo anulare sulla tratto Urbano della A24-teramo in questa giornata di Ferragosto si viaggia senza disagi anche sull’intero percorso della tangenziale est alla Aurelio chiuso allo scorso XI agosto via Innocenzo XI per una voragine In entrambe le direzioni al momento non si conosce la data precisa della riapertura raccomandiamo sempre prudenza sulla via Cassia Veientana dove proseguono fino al 17 novembre i ...

