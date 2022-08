Traffico Roma del 15-08-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare e su tutte le consolari la polizia locale segnala un incidente in zona Ponte Galeria Muratella in Cristoforo sabbadino incidente che ha visto coinvolte più vetture Di cui una in fiamme raccomandiamo la massima attenzione al Aurelia è chiusa per una voragine via Innocenzo XI mentre Primavalle l’amore in via Pietro Maffi è chiuso il tratto tra via di Val Favara e Piazza Capecelatro ci spostiamo poi al Gianicolense chiusa via Bernardino Ramazzini tra via Giacomo Folchi & via Federico Di Donato per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...