Taranto | lite a Ferragosto | uomo perde pezzo di un orecchio

(Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) –tra due persone all’alba a, nella borgata Talsano, in viale Europa. Sono due le persone rimaste ferite e a una di queste è stato staccato undi un. Laè iniziata in un locale per futili motivi ed è poi continuata all’esterno. Non è chiaro se alla discussione poi degenerata abbiano preso parte altre persone e al momento unè stato arrestato dalla polizia. Sono in corso ulteriori accertamenti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Quella appena trascorsa è stata una notte movimentata a. Oltre alla rissa nel quartiere di ... Si tratterebbe di unache, forse a causa dell'abuso di alcol, in pochi istanti è degenerata ...Stando a ricostruzioni dell'accaduto un uomo ha subìto il distacco di un orecchio. Quattro i feriti. Rissa in nottata nella zona di Talsano,. Intervento di soccorritori e poliziotti. Laper futili motivi, iniziata in un locale, è sfociata all'esterno nella rissa.(Adnkronos) – Lite tra due persone all’alba a Taranto, nella borgata Talsano, in viale Europa. Sono due le persone rimaste ferite e a una di queste è stato staccato un pezzo di un orecchio. La lite è ...Rissa a Ferragosto a Taranto: alla prime luci dell’alba una discussione è scoppiata in un locale, proseguendo poi per strada: ci sarebbero due ...