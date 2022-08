Spalletti: «Fabian? La squadra sa stare in campo anche senza chi non vuole esserci» (Di lunedì 15 agosto 2022) Fabian e la sua possibile partenza. Spalletti in conferenza ha parlato anche di Fabian, o meglio ha risposto a una domanda sullo spagnolo. Fabian? La squadra ha fatto vedere che sa stare in campo e che sa dove andare anche senza chi non vuol venire a giocare con noi. E di conseguenza si fanno i meriti a questi senza andare a parlare di quelli che non ci sono. Risposta a chi ha parlato di ridimensionamento? Noi sappiamo quello che è il nostro percorso. Sappiamo qual è la responsabilità del vestire la maglia del Napoli. Dobbiamo vincere le partite. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 agosto 2022)e la sua possibile partenza.in conferenza ha parlatodi, o meglio ha risposto a una domanda sullo spagnolo.? Laha fatto vedere che saine che sa dove andarechi non vuol venire a giocare con noi. E di conseguenza si fanno i meriti a questiandare a parlare di quelli che non ci sono. Risposta a chi ha parlato di ridimensionamento? Noi sappiamo quello che è il nostro percorso. Sappiamo qual è la responsabilità del vestire la maglia del Napoli. Dobbiamo vincere le partite. L'articolo ilNapolista.

