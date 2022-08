Scatta l’allarme latte in tutta Italia: cosa sta succedendo (Di lunedì 15 agosto 2022) In questo caldo agosto segnato dalla campagna elettorale e dalle numerose novità introdotte dal governo Draghi (le misure previste dal decreto Aiuti bis per esempio, che trovate riassunte qui, per sostenere famiglie e imprese in un momento particolarmente delicato come questo in cui il prezzo dell’energia è salito alle stelle), sono diversi anche i problemi che si riscontrano nella spesa degli Italiani. Tra le altre cose, oltre la crisi dell’acqua gasata, e i rischi che potrebbero verificarsi per la birra, sono diversi i prodotti che, anche per via della siccità che ha colpito il mondo questa estate – la più grave degli ultimi 70 anni, dicono gli esperti – stanno registrando seri problemi, con prezzi delle materie prime letteralmente schizzati alle stelle e rischio di gravi carenze. cosa sta succedendo al latte E’ il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 agosto 2022) In questo caldo agosto segnato dalla campagna elettorale e dalle numerose novità introdotte dal governo Draghi (le misure previste dal decreto Aiuti bis per esempio, che trovate riassunte qui, per sostenere famiglie e imprese in un momento particolarmente delicato come questo in cui il prezzo dell’energia è salito alle stelle), sono diversi anche i problemi che si riscontrano nella spesa deglini. Tra le altre cose, oltre la crisi dell’acqua gasata, e i rischi che potrebbero verificarsi per la birra, sono diversi i prodotti che, anche per via della siccità che ha colpito il mondo questa estate – la più grave degli ultimi 70 anni, dicono gli esperti – stanno registrando seri problemi, con prezzi delle materie prime letteralmente schizzati alle stelle e rischio di gravi carenze.staalE’ il ...

