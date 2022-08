Omicron, Gran Bretagna approva il booster Moderna aggiornato per le varianti: è il primo paese (Di lunedì 15 agosto 2022) L'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (Mhra) ha autorizzato il vaccino di Moderna, che prende di mira il ceppo Covid originale e la variante Omicron . In Gran Bretagna, ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 agosto 2022) L'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (Mhra) ha autorizzato il vaccino di, che prende di mira il ceppo Covid originale e la variante. In, ...

